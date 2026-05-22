Was Sie wissen müssen: Rossinis Il Viaggio a Reims

Handlung: Auf dem Weg zur Krönung Karls X. strandet eine internationale Reisegesellschaft im Hotel „Zur goldenen Lilie“ in Plombières. Während das Personal versucht, die Abreise zu organisieren, verlieren die Gäste kollektiv die Nerven. Die Contessa kollabiert wegen beschädigter Kleiderkisten, der russische Graf rast vor Eifersucht, Belfiore flirtet sich quer durchs Haus, und die Dichterin Corinna sorgt mit ihrer Harfe für die wenigen Momente echter Ruhe. Dann folgt die Katastrophe: In ganz Plombières sind keine Pferde mehr aufzutreiben. Die Reise nach Reims fällt aus. Nach kurzer gesellschaftlicher Schockstarre beschließt man, stattdessen in Paris weiterzufeiern. Beim großen Abschlussbankett liefert schließlich jede Nation ihren musikalischen Beitrag zum europäischen Freundschaftsabend. Eurovision-Arien-Contest.