Was Sie wissen müssen: Rossinis Il Viaggio a Reims

Ob im O-Bus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur 2 Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu „Il Viaggio a Reims“ von Gioachino Rossini.
Worum geht’s? Eigentlich um nichts. Die Pfingstfestspiele zeigen heute Europas Elite im Wartezimmer. Anstelle einer richtigen Handlung wird ein Luxusproblem nach dem anderen besungen. Dass die Reise nach Reims letztlich gar nicht stattfindet, ist die größte Pointe der Oper.
Handlung: Auf dem Weg zur Krönung Karls X. strandet eine internationale Reisegesellschaft im Hotel „Zur goldenen Lilie“ in Plombières. Während das Personal versucht, die Abreise zu organisieren, verlieren die Gäste kollektiv die Nerven. Die Contessa kollabiert wegen beschädigter Kleiderkisten, der russische Graf rast vor Eifersucht, Belfiore flirtet sich quer durchs Haus, und die Dichterin Corinna sorgt mit ihrer Harfe für die wenigen Momente echter Ruhe. Dann folgt die Katastrophe: In ganz Plombières sind keine Pferde mehr aufzutreiben. Die Reise nach Reims fällt aus. Nach kurzer gesellschaftlicher Schockstarre beschließt man, stattdessen in Paris weiterzufeiern. Beim großen Abschlussbankett liefert schließlich jede Nation ihren musikalischen Beitrag zum europäischen Freundschaftsabend. Eurovision-Arien-Contest.
Angeberwissen für die Pause: Nach der Uraufführung 1825 verschwand die Oper fast komplett. Teile der Musik recycelte Rossini später in seiner Oper „Le Comte Ory“. Erst 1977 wurde das Werk in Rom wiederentdeckt und rekonstruiert. Dass von 18 Rollen zehn Hauptrollen sind, zeigt, dass Rossini hier weniger eine Oper als eine Sängerrevue anlässlich der echten Krönung Karls X. komponieren wollte.
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