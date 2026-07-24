Rettungsschwimmer vom Wörthersee lockt Stars an

Kärnten war immer schon ein Filmland. Jetzt könnte nach dem Schlosshotel vom Wörthersee wieder eine Serie im Urlaubsparadies gedreht werden. Von 24. bis 27. August wird der Pilotfilm von „Die Rettungsschwimmer“ am Wörthersee gedreht. Zehn weitere Folgen sind geplant. Viele Promis spielen mit.
Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee soll eine neue österreichische Serie werden, die den Alltag eines Rettungsschwimmer-Teams am Wörthersee auf humorvolle Weise erzählt. Im Mittelpunkt steht Julian F. M. Stoeckel als ehrgeiziger Stationsleiter, der aus jedem noch so kleinen Zwischenfall einen spektakulären Großeinsatz macht. Während sein Team echte Rettungseinsätze, den sommerlichen Tourismus und den täglichen Trubel am See professionell bewältigen möchte, sorgen Missverständnisse, skurrile Charaktere, Interviews und überraschende Wendungen für jede Menge Situationskomik. Die Serie verbindet humorvolle Geschichten mit echten Emotionen und zeigt den Wörthersee aus einer völlig neuen Perspektive.
Viele Prominente spielen mit, darunter Christoph Fälbl, Heino, Otto Retzer, Nicole Mieth, Micaela Schäfer, Gabriela Garcia Vargas, Carlos Böttcher, Isabel Seitlinger sowie Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau und Silvio Samoni. Gedreht wird an Originalschauplätzen rund um den Wörthersee. Für Regie, Produktion, Drehbuch und die Filmmusik zeichnet Stefanie Mayer verantwortlich. Die aus Velden stammende Schauspielerin, Sängerin und Musicaldarstellerin hat in den letzten Monaten am Konzept gefeilt.
„Die Hauptrolle wird Julian F. M. Stoeckel übernehmen. Der Schauspieler und Reality-TV-Star ist ein Unikat. Er geht die Rolle mit Humor, Charme und einer wunderbaren Leichtigkeit an. An seiner Seite ist Schauspieler und Kabarettist Christoph Fälbl als langjähriger Praktikant zu sehen. Obwohl er bereits viele Jahre auf der Station arbeitet, trägt er offiziell noch immer den Titel des Praktikanten und hält den Betrieb im Hintergrund am Laufen.“
Zum Rettungsschwimmer-Team gehören außerdem Nicole Mieth, Arne Böttcher, der zwei Millionen Follower hat, oder Micaela Schäfe, die mit ihrer markanten Präsenz für Aufmerksamkeit sorgt. „Micaela ist unglaublich freundlich und bringt eine tolle Energie ans Set. Sie passt hervorragend in unser Ensemble“, betont Mayer. „Heino wird ein Konzert im Schlosshotel Velden geben und natürlich gerettet werden. Otto Retzer ist der Bürgermeister von Klagenfurt. Sogar Olympiasiegerin Lara Vadlau tritt auf, sie wird sich einer Rettungsschwimmer-Prüfung stellen.“
Auch Rettungshund Frida und Society-Reporter sind dabei, „wir drehen die Pilotserie und suchen danach einen Sender. Ab dem nächsten Jahr sind zehn weitere Folgen geplant. Kärnten soll auch im Sommer wieder zum Filmland werden“, erzählt Stefanie Mayer.
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