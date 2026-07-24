Rettungsschwimmer vom Wörthersee lockt Stars an

Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee soll eine neue österreichische Serie werden, die den Alltag eines Rettungsschwimmer-Teams am Wörthersee auf humorvolle Weise erzählt. Im Mittelpunkt steht Julian F. M. Stoeckel als ehrgeiziger Stationsleiter, der aus jedem noch so kleinen Zwischenfall einen spektakulären Großeinsatz macht. Während sein Team echte Rettungseinsätze, den sommerlichen Tourismus und den täglichen Trubel am See professionell bewältigen möchte, sorgen Missverständnisse, skurrile Charaktere, Interviews und überraschende Wendungen für jede Menge Situationskomik. Die Serie verbindet humorvolle Geschichten mit echten Emotionen und zeigt den Wörthersee aus einer völlig neuen Perspektive.