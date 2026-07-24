Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zehn Folgen geplant

Rettungsschwimmer vom Wörthersee lockt Stars an

Kärnten
24.07.2026 18:00
Der Pilotfilm zu den Rettungsschwimmern vom Wörthersee wird im August gedreht.
Der Pilotfilm zu den Rettungsschwimmern vom Wörthersee wird im August gedreht.(Bild: Stefanie Mayer)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Kärnten war immer schon ein Filmland. Jetzt könnte nach dem Schlosshotel vom Wörthersee wieder eine Serie im Urlaubsparadies gedreht werden. Von 24. bis 27. August wird der Pilotfilm von „Die Rettungsschwimmer“ am Wörthersee gedreht. Zehn weitere Folgen sind geplant. Viele Promis spielen mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee soll eine neue österreichische Serie werden, die den Alltag eines Rettungsschwimmer-Teams am Wörthersee auf humorvolle Weise erzählt. Im Mittelpunkt steht Julian F. M. Stoeckel als ehrgeiziger Stationsleiter, der aus jedem noch so kleinen Zwischenfall einen spektakulären Großeinsatz macht. Während sein Team echte Rettungseinsätze, den sommerlichen Tourismus und den täglichen Trubel am See professionell bewältigen möchte, sorgen Missverständnisse, skurrile Charaktere, Interviews und überraschende Wendungen für jede Menge Situationskomik. Die Serie verbindet humorvolle Geschichten mit echten Emotionen und zeigt den Wörthersee aus einer völlig neuen Perspektive.

Christoph Fälbl spielt den Praktikanten.
Christoph Fälbl spielt den Praktikanten.(Bild: API (c) Andreas Tischler)
Micaela Schäfer ist Rettungsschwimmerin.
Micaela Schäfer ist Rettungsschwimmerin.(Bild: API (c) United Images)
Otto Retzer ist Bürgermeister von Klagenfurt.
Otto Retzer ist Bürgermeister von Klagenfurt.(Bild: Harald Steiner)

Viele Prominente spielen mit, darunter Christoph Fälbl, Heino, Otto Retzer, Nicole Mieth, Micaela Schäfer, Gabriela Garcia Vargas, Carlos Böttcher, Isabel Seitlinger sowie Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau und Silvio Samoni. Gedreht wird an Originalschauplätzen rund um den Wörthersee. Für Regie, Produktion, Drehbuch und die Filmmusik zeichnet Stefanie Mayer verantwortlich. Die aus Velden stammende Schauspielerin, Sängerin und Musicaldarstellerin hat in den letzten Monaten am Konzept gefeilt.

„Die Hauptrolle wird Julian F. M. Stoeckel übernehmen. Der Schauspieler und Reality-TV-Star ist ein Unikat. Er geht die Rolle mit Humor, Charme und einer wunderbaren Leichtigkeit an. An seiner Seite ist Schauspieler und Kabarettist Christoph Fälbl als langjähriger Praktikant zu sehen. Obwohl er bereits viele Jahre auf der Station arbeitet, trägt er offiziell noch immer den Titel des Praktikanten und hält den Betrieb im Hintergrund am Laufen.“

Olympiasiegerin Lara Vadlau erhält eine Gastrolle.
Olympiasiegerin Lara Vadlau erhält eine Gastrolle.(Bild: Vadlau)

 

Zum Rettungsschwimmer-Team gehören außerdem Nicole Mieth, Arne Böttcher, der zwei Millionen Follower hat, oder Micaela Schäfe, die mit ihrer markanten Präsenz für Aufmerksamkeit sorgt. „Micaela ist unglaublich freundlich und bringt eine tolle Energie ans Set. Sie passt hervorragend in unser Ensemble“, betont Mayer. „Heino wird ein Konzert im Schlosshotel Velden geben und natürlich gerettet werden. Otto Retzer ist der Bürgermeister von Klagenfurt. Sogar Olympiasiegerin Lara Vadlau tritt auf,  sie wird sich einer Rettungsschwimmer-Prüfung stellen.“

Auch Rettungshund Frida und Society-Reporter sind dabei, „wir drehen die Pilotserie und suchen danach einen Sender. Ab dem nächsten Jahr sind zehn weitere Folgen geplant. Kärnten soll auch im Sommer wieder zum Filmland werden“, erzählt Stefanie Mayer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
24.07.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
127.664 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
111.971 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.667 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1083 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
852 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
764 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr Kärnten
Zehn Folgen geplant
Rettungsschwimmer vom Wörthersee lockt Stars an
Bis 1. August
Nominiere noch schnell deinen Herzensmenschen
Hohe Belastung
Beliebtes Klagenfurter Gewässer wieder verseucht
Sport Tv Logo
WAC im Pezzey-Stadion
Wimmer: „Alles andere als ein Sieg wäre peinlich!“
8000 begeisterte Fans
Party-Start in Moosburg! Trotz politischem „Foul“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf