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Bis 1. August

Nominiere noch schnell deinen Herzensmenschen

Kärnten
24.07.2026 16:00
Bei der Herzensmensch-Gala werden jene Kärntner geladen, die von ihren Mitmenschen nominiert und ...
Bei der Herzensmensch-Gala werden jene Kärntner geladen, die von ihren Mitmenschen nominiert und von der Jury im Anschluss ausgewählt wurden.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Engagiert, fleißig und ehrenamtlich – viele Kärntner arbeiten aus Liebe zu ihren Mitmenschen. Die „Krone“ ist wieder auf der Suche nach Kärntens Herzensmenschen.

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Die Zeit drängt, denn das Fenster der Nominierungsphase schließt sich bald. Die „Krone“ sucht Kärntens Herzensmenschen, also jene Personen, die sich für die Gesellschaft ehrenamtlich engagieren. Sie kennen jemanden, der sich für Tiere, hilfsbedürftige Mitmenschen oder einen karitativen Verein einsetzt? Nominieren Sie diese Person noch vor dem 1. August. 

Die Kärntner Herzensmenschen werden im Anschluss von einer eigenen Jury bewertet und von der „Krone“ zu einer Gala mit tollen Preisen geladen. Im Rahmen der Aktion treten jene Menschen, die sonst im Hintergrund agieren, jedoch das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden, in das Rampenlicht. Sie haben einen Herzensmensch in Ihrem Umfeld? Schreiben Sie uns auch Ihren Grund für die Nominierung. Einige Einsendungen sind schon eingetrudelt.

So machen sie mit

Bis 1. August können Sie via online Formular (klicken Sie hier), via E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder per Postkarte an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, mit dem Kennwort „Herzensmensch“ Ihren Helden nominieren; bitte samt ausführlicher Begründung, Namen und Kontaktdaten des Nominierten und des Nominierenden. Machen Sie mit!

Darum ist er/sie ein Herzensmensch
So berichtet jemand: „Ich sehe zu dieser Person auf. Sie hat mir die Freude am Ehrenamt gezeigt, ist unglaublich motiviert und überall dort zur Stelle, wo Hilfe gebraucht wird.“ Und wieder an anderer Stelle heißt es schlicht, aber treffend: „Weil er für mich ein Mensch ist, der nicht nur von Mitgefühl spricht, sondern es jeden Tag lebt.“

So läuft es ab

Der „Krone“-Herzensmensch-Award läuft in zwei Phasen ab:

  • In der Nominierungsphase können Sie bis inklusive 1. August Ihren Herzensmenschen in einer von drei Kategorien nominieren: Einzelpersonen, Vereine und U25.
  • Eine Fachjury wählt die Preisträger in den Kategorien Einzelpersonen und U25 aus. Sie trifft auch die Vorauswahl bei den nominierten Vereinen.
  • Voting-Phase: Um die Top 3 der Vereine zu ermitteln, wird es ein Voting geben, bei dem Sie Ihren Lieblingsverein unterstützen können (Start am 16. August). Die Preise: Einzelpersonen bekommen jeweils 1000 Euro, für Vereine gibt es 5000 (1. Platz), 3000 (2. Platz) bzw. 2000 Euro (3. Platz). Für die jungen Herzensmenschen (U25) gibt’s besondere Preise.

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Gesucht werden engagierte Kärntnerinnen und Kärntner in drei Kategorien: Einzelpersonen, Vereine, U25. Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen und senden Sie uns Ihre Vorschläge bis spätestens 1. August.

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