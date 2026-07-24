Nominiere noch schnell deinen Herzensmenschen

Die Kärntner Herzensmenschen werden im Anschluss von einer eigenen Jury bewertet und von der „Krone“ zu einer Gala mit tollen Preisen geladen. Im Rahmen der Aktion treten jene Menschen, die sonst im Hintergrund agieren, jedoch das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden, in das Rampenlicht. Sie haben einen Herzensmensch in Ihrem Umfeld? Schreiben Sie uns auch Ihren Grund für die Nominierung. Einige Einsendungen sind schon eingetrudelt.