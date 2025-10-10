Drei Kilo Haribo! Brite nach Naschanfall im Spital

Der 33-jährige Nathan Rimmington, ein Unternehmer aus South Yorkshire, bestellte online eine 3-Kilogramm-Packung Cola-Fläschchen, um eine nächtliche Lust auf Süßes zu stillen. Doch statt die Süßigkeiten über Wochen zu genießen, verschlang er die gesamte Menge – umgerechnet rund 10.500 Kalorien in Form von Zucker – innerhalb von nur drei Nächten.

„Dachte zuerst, es sei vom Sonntagsbraten“

Kurz darauf bekam er massive Bauchschmerzen, Schüttelfrost und Schweißausbrüche, wie die „Daily Mail“ berichtet. „Ich dachte zuerst, es sei vom Sonntagsbraten“, erinnert sich Rimmington. Doch die Schmerzen wurden so schlimm, dass er kaum noch aus dem Bett kam. Im Wartezimmer seiner Arztpraxis lag er schließlich vor Schmerzen auf dem Boden.