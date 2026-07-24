Niederländer Van Bommel neuer Teamchef von Belgien

Der 49-jährige Niederländer unterschrieb bei den „Roten Teufeln“ einen Vertrag bis zur EM 2028, wie der belgische Fußball-Verband am Freitag bekannt gab. Van Bommel beerbt bei den Belgiern den Franzosen Rudi Garcia, dessen Vertrag nach dem Aus im WM-Viertelfinale nicht mehr verlängert wurde.