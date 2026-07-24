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Neuer Ober-„Teufel“

Niederländer Van Bommel neuer Teamchef von Belgien

Fußball International
24.07.2026 17:42
Mark van Bommel
Mark van Bommel(Bild: AFP/VIRGINIE LEFOUR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mark van Bommel ist Belgiens neuer Fußball-Nationaltrainer!

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Der 49-jährige Niederländer unterschrieb bei den „Roten Teufeln“ einen Vertrag bis zur EM 2028, wie der belgische Fußball-Verband am Freitag bekannt gab. Van Bommel beerbt bei den Belgiern den Franzosen Rudi Garcia, dessen Vertrag nach dem Aus im WM-Viertelfinale nicht mehr verlängert wurde.

79 Länderspiele für die Niederlande
Van Bommel bestritt für die Niederlande 79 Länderspiele, auf Klubebene war er für den FC Barcelona, Bayern München, Milan und die PSV Eindhoven im Einsatz. Als Cheftrainer arbeitete der frühere Mittelfeldspieler für Eindhoven, den VfL Wolfsburg sowie Royal Antwerpen. Seit Sommer 2024 war Van Bommel vereinslos.

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