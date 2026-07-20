Fußball-WM in ORF und Servus: Wer Nase vorne hatte

Im Schnitt verfolgten die Partie 2,25 Millionen Zuschauer im ORF, was 73 Prozent Marktanteil bedeutet und für den Öffentlich-Rechtlichen einen Top-Wert darstellt – laut dem Sender war es die meistgesehene Sendung seit einer Ausgabe der „Zeit im Bild“ 2020 mit dem Inhalt Corona. Im Millionenbereich waren auch die Österreich-Vorrundenpartien gegen Jordanien und Algerien, obwohl zu ungünstigen Zeiten von 6 bzw. 4 Uhr morgens.