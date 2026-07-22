Stephan Zinner: „Kirche macht fundamentale Fehler“

Ist Ihnen die Religion dadurch wieder nähergekommen?

Religion? Weiß ich nicht, wohl aber der Glaube. Die Frage, an was ich jetzt eigentlich glaube. Ich persönlich bin nicht die ideale religiöse Institution, aber der Grundansatz von Pfarrer Reiser ist gut. Wenn wir alle danach leben, wird die Welt besser sein. Die Ausführung in der Institution Kirche ist heute zum Teil katastrophal. Freunde und Bekannte von mir sind durchaus aktiver in der evangelischen Kirche am Land beteiligt. Die kämpfen gegen die Obrigkeiten und da ist es grotesk, was man so alles mitkriegt. Vor allem aber auch ein bisschen traurig. Der Grundsatz, in einer so schnelllebigen Zeit in einer Gemeinschaft Halt und Gehör zu finden ist ja super und auch die Energie, die man dabei verspürt und die sicher etwas mit einem macht. Das ist jetzt gar nichts Esoterisches, sondern durchaus was Handfestes. Meine Sicht auf Glauben und Religion hat die Rolle nicht verändert, aber sie hat mich wieder in Bewegung gesetzt, mir mehr Gedanken darüber zu machen.