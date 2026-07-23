Carmen Nebel: Grande Dame der Samstagsunterhaltung

„Haltung und Sprache haben sich verändert – und damit die Protagonisten“, erklärte sie in einem Gespräch mit der deutschen „Superillu“, „es ist schon gut, dass ich nicht mehr dazugehöre.“ Nebel hat das Samstagabendprogramm im deutschsprachigen Raum wie kaum jemand sonst geprägt. In der Prime-Time war sie erstmals 1994 in der ARD mit „Fest der Volksmusik“ vorstellig, 2004 wechselte sie dann zum ZDF und startete als Spätstarterin eine absolute Top-Karriere. Bis 2021 moderierte sie in unregelmäßigen Abständen die Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ und begrüßte in insgesamt 83 Episoden die größten Stars der Schlagerbranche: Helene Fischer, Andreas Gabalier, Andrea Berg und Roland Kaiser gaben sich die Klinke in die Hand. Rekordbesucher DJ Ötzi war 20 Mal zu Gast.