Carmen Nebel: Grande Dame der Samstagsunterhaltung

Jahrzehntelang lockte die allseits beliebte Fernsehmoderatorin Carmen Nebel die Stars zu sich – vor zwei Jahren ging sie in die verdiente Pension und vermisst die Arbeit vor den Bildschirmen überhaupt nicht. Morgen, am 24. Juli, feiert sie ihren 70. Geburtstag und kann beruhigt auf ihr Lebenswerk zurückblicken.
Von Carmen Nebel können sich so einige Menschen im Rampenlicht etwas abschauen: etwa Fußballer Cristiano Ronaldo, der einst Skispringer Gregor Schlierenzauer oder so gut wie jeder Politiker. Sie wusste nämlich am Höhepunkt ihres Schaffens in Pension zu gehen, und bereut den Schritt bis heute nicht. Im Dezember 2024 nahm sie bei der Spendengala „Die schönsten Weihnachts-Hits“ Abschied und hatte seither nie mehr Gelüste, wieder auf die Bildschirme in den Wohnzimmern der Österreicher und Deutschen zurückzukehren.
„Haltung und Sprache haben sich verändert – und damit die Protagonisten“, erklärte sie in einem Gespräch mit der deutschen „Superillu“, „es ist schon gut, dass ich nicht mehr dazugehöre.“ Nebel hat das Samstagabendprogramm im deutschsprachigen Raum wie kaum jemand sonst geprägt. In der Prime-Time war sie erstmals 1994 in der ARD mit „Fest der Volksmusik“ vorstellig, 2004 wechselte sie dann zum ZDF und startete als Spätstarterin eine absolute Top-Karriere. Bis 2021 moderierte sie in unregelmäßigen Abständen die Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ und begrüßte in insgesamt 83 Episoden die größten Stars der Schlagerbranche: Helene Fischer, Andreas Gabalier, Andrea Berg und Roland Kaiser gaben sich die Klinke in die Hand. Rekordbesucher DJ Ötzi war 20 Mal zu Gast.
Nebel moderierte zahlreiche Weihnachts- und Benefizsendungen und zeigte selbst immer sehr viel soziales Engagement. Ursprünglich arbeitete sie nach einem Studium in Berlin als Deutsch- und Englisch-Lehrerin und rutschte erst über Umwege und die einstige DDR in die Welt des Fernsehens. Erst 1984 gab sie ihre Lehrtätigkeit auf, um sich vollends ins TV-Abenteuer zu stürzen. Nebel prägte das deutsche Show-Fernsehen mit ihrer angenehmen Art. Privat ist sie seit 2021 nach zehnjähriger Beziehung mit Norbert Endlich, Vater der Schlagersängerin Ella Endlich, verheiratet und genießt stressfrei den Ruhestand. „Es ist eine tolle neue Lebenssituation“, bekräftigt sie, völlig fernab eines Comebacks, „ich genieße das Mehr an Freizeit.“
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