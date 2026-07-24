Die neuen steirischen Weinhoheiten sind gekürt

Der steirische Wein erhält neue Gesichter: Cäcilia Skoff wird für zwei Jahre Weinkönigin, ihre Hoheiten sind Julia Perner und Sandra Purkart. Alle drei kommen aus dem Bezirk Leibnitz.
„Uns ist wichtig, dass der steirische Wein gut, wertschätzend und stark repräsentiert wird“, sagt Landesweinbaudirektor Martin Palz. Diesen Wunsch konnten bereits die amtierenden Weinhoheiten Magdalena I., Antonia und Lea erfüllen und genau das haben auch ihre Nachfolgerinnen vor.
Bei der kürzlich stattgefundenen Wahl, die sich alle zwei Jahre ereignet, konnten sich Cäcilia Skoff, Julia Perner und Sandra Purkart bei der Kommission unter anderem durch ihr Fachwissen, ihre sprachliche Wirkung und natürlich ihre Weinpräsentation von den anderen Kandidatinnen abheben. „Danach ist es darum gegangen, wer von den drei Damen als Weinkönigin fungieren soll“, erklärt Palz. „Ich bin froh und glücklich, dass wir zu einer Entscheidung gekommen sind.“ Die Wahl fiel schließlich auf Cäcilia, die nun den Namen Cäcilia I. trägt.
Aufgewachsen zwischen Weingarten und Buschenschank
Die 22-Jährige kommt aus Gamlitz, ist bereits „zwischen Weingarten, Keller und Buschenschank“ aufgewachsen, wie sie selbst beschreibt, und machte einige Ausbildungen wie die Betriebsleiterausbildung in Silberberg oder schließlich die Ausbildung zur Diplom-Sommelière. „Ich möchte mein Wissen aus Weinbau, Gastronomie und Tourismus nutzen, um den steirischen Wein und seine einzigartigen Regionen authentisch zu präsentieren und Menschen dafür zu begeistern.“
Auch für die anderen beiden Hoheiten war der Wein bereits ein früher Bestandteil ihres Lebens, weshalb sie bei ihrer Ausbildung darauf ebenfalls großen Wert gelegt haben. Julia Perner (25) stammt aus Ehrenhausen und sieht nun die „tolle Gelegenheit, die steirische Weinkultur nach außen zu tragen“ und gleichzeitig ihre „eigene Leidenschaft zum Wein zu leben“. Sandra Purkart (21), die aus Gleinstätten kommt, freut sich ebenfalls bereits auf ihre bevorstehenden Aufgaben: „Es erfüllt mich, Menschen für unsere Weine, ihre Herkunft und die Arbeit der Winzerinnen und Winzer zu begeistern.“
Die offizielle Krönung der Hoheiten wird am 21. August bei der Eröffnung der 56. steirischen Weinwoche in Leibnitz stattfinden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.