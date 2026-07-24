Die neuen steirischen Weinhoheiten sind gekürt

Auch für die anderen beiden Hoheiten war der Wein bereits ein früher Bestandteil ihres Lebens, weshalb sie bei ihrer Ausbildung darauf ebenfalls großen Wert gelegt haben. Julia Perner (25) stammt aus Ehrenhausen und sieht nun die „tolle Gelegenheit, die steirische Weinkultur nach außen zu tragen“ und gleichzeitig ihre „eigene Leidenschaft zum Wein zu leben“. Sandra Purkart (21), die aus Gleinstätten kommt, freut sich ebenfalls bereits auf ihre bevorstehenden Aufgaben: „Es erfüllt mich, Menschen für unsere Weine, ihre Herkunft und die Arbeit der Winzerinnen und Winzer zu begeistern.“