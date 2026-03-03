„Der Jahrgang 2025 ist ein echter Steirer“

Kampagne „Wir trinken steirisch“

Zurücklehnen und darauf warten, dass sich der Wein von selbst verkauft, spielt es aber nicht. „In den letzten 30 Jahren hatten wir einen ständigen Aufstieg. Jetzt müssen wir wieder mehr anschieben“, so Potzinger. Seitens Wein Steiermark setzt man daher – neben der üblichen Beackerung internationaler Märkte – auf eine Kampagne unter dem Motto „Wir trinken steirisch“, die vor allem in der Gastronomie für mehr Sichtbarkeit sorgen soll. Denn die Steirer selbst sind immer noch die treuesten Kunden.