Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Wein am Markt

„Der Jahrgang 2025 ist ein echter Steirer“

Steiermark
03.03.2026 14:52
Wein-Steiermark-Obmann Stefan Potzinger, Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer und Weinbauchef ...
Wein-Steiermark-Obmann Stefan Potzinger, Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer und Weinbauchef Martin Palz (v.l.) stoßen auf den neuen Jahrgang an.(Bild: Baumgartner)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Prost! Die ersten neuen steirischen Weine sind am Markt und sollen mit Leichtigkeit und Frische bei Konsumenten punkten. Angesichts des allgemein rückläufigen Alkoholkonsums ist der Weinabsatz aber auch in der Steiermark kein Selbstläufer mehr.  

0 Kommentare

„Ich hoffe, ich langweile euch nicht schon damit, aber es ist der neunte Top-Jahrgang in Folge“, scherzt Wein-Steiermark-Obmann Stefan Potzinger und setzt nach: „Das ist keine Selbstverständlichkeit und wirklich eine bemerkenswerte Serie.“

„Können alle Stärken voll ausspielen“
Seit 1. März sind die Gebietsweine (Südsteiermark, Vulkanland und Weststeiermark) aus der Lese 2025 auf dem Markt, am 1. Mai folgen Orts- und Riedenweine. „Erste Eindrücke zeugen von Leichtigkeit und lebendiger Frische“, schwärmt der steirische Weinbauchef Martin Palz – „Alle Stärken, die die Steiermark hat, können wir heuer voll ausspielen“, ergänzt Potzinger.

Der „typisch steirische“ Jahrgang entspreche auch ideal dem Markttrend: Während vor allem Rotweinländer mit Absatzschwierigkeiten kämpfen, sind leichtere Weißweine gefragt.

Lesen Sie auch:
Der Weinkonsum geht weltweit zurück. Für die Steiermark muss das nicht unbedingt ein Nachteil ...
Krone Plus Logo
Viele trinken weniger
Harte Zeiten für Winzer: Weingenuss ohne Promille?
08.02.2026
Markt gesättigt
Weinanbaufläche in der Steiermark wird eingefroren
19.12.2025

Nach der mengenmäßig eher bescheidenen Ernte 2024 konnten steirische Winzer im Vorjahr wieder um gut die Hälfte mehr Wein produzieren. Mit fast 245.000 Hektolitern liegt man auch um rund 18 Prozent über dem Fünf-Jahres-Schnitt.

Kampagne „Wir trinken steirisch“
Zurücklehnen und darauf warten, dass sich der Wein von selbst verkauft, spielt es aber nicht. „In den letzten 30 Jahren hatten wir einen ständigen Aufstieg. Jetzt müssen wir wieder mehr anschieben“, so Potzinger. Seitens Wein Steiermark setzt man daher – neben der üblichen Beackerung internationaler Märkte – auf eine Kampagne unter dem Motto „Wir trinken steirisch“, die vor allem in der Gastronomie für mehr Sichtbarkeit sorgen soll. Denn die Steirer selbst sind immer noch die treuesten Kunden.

Tipp: Am 8. April findet in der Grazer Stadthalle die Jahrgangspräsentation mit über 100 steirischen Winzern statt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
03.03.2026 14:52
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.081 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.559 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.604 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4117 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Hilfe für US-Pilotin ++ Rückholflug für Österreich
2106 mal kommentiert
Gestrandete Emirates-Maschine in Los Angeles. Kleines Bild: die gerettete US-Pilotin
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1739 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf