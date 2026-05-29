Ausgezeichnet! Drei Winzer holen sich Doppel-Sieg

Die traditionelle Landesweinbewertung der steirischen Landwirtschaftskammer ist wieder geschlagen, gestern Abend wurden die Sieger-Winzer in Graz auf die große Bühne geholt. „Rund 350 Weinbauern reichten 1747 Weine zur Bewertung ein“, erklärt Kammer-Boss Andreas Steinegger. Die Expertenriege der Verkoster hatte also die Qual der Wahl, um letztlich 18 Landessieger zu küren.