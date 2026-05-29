Ausgezeichnet! Drei Winzer holen sich Doppel-Sieg

Die besten steirischen Tröpferln des Jahres 2026 sind gekürt: Unter den 18 Siegern bei der Weinbewertung der Landwirtschaftskammer konnten drei Weingüter besonders punkten. Am Donnerstagabend wurde auf die Auszeichnungen in der Grazer Seifenfabrik angestoßen.
Die traditionelle Landesweinbewertung der steirischen Landwirtschaftskammer ist wieder geschlagen, gestern Abend wurden die Sieger-Winzer in Graz auf die große Bühne geholt. „Rund 350 Weinbauern reichten 1747 Weine zur Bewertung ein“, erklärt Kammer-Boss Andreas Steinegger. Die Expertenriege der Verkoster hatte also die Qual der Wahl, um letztlich 18 Landessieger zu küren.
Drei Weingüter stechen bei der heurigen Prämierung mit einem Doppelsieg besonders hervor: Der Peiserhof der Familie Strohmeier aus dem Bezirk Voitsberg (Kategorien Scheurebe & Weißburgunder), Weinbau Wurzinger aus Bad Gleichenberg (Blauer Zweigelt & Welschriesling) sowie der Weinhof Leitner aus Ilztal (Sekt & Prädikatswein).
Weitere Landessieger in den klassischen Sortengruppen: Weingut Klug aus St. Stefan ob Stainz in der Kategorie Sauvignon Blanc, Weingut Hiden, ebenfalls aus St. Stefan ob Stainz, in der Kategorie Muskateller sowie Schilcherweinbau Koch aus Bad Schwanberg (Kategorie Schilcher).
Den begehrten Titel „Weingut des Jahres“ 2026 konnte das Weingut Lackner aus Krottendorf-Gaisfeld für sich entscheiden.
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