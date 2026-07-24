Slovak Man Caught
Drug-Impaired Driver Without a License Stole License Plates
He was high, had neither a driver’s license nor vehicle registration, and is alleged to have stolen the Slovak license plates mounted on the car. In recent months, he was also involved in nine other cases of property crime.
A 22-year-old Slovak man from Wels was temporarily detained during a traffic stop by police in Ried im Innkreis. The 22-year-old had attached stolen Slovak license plates to his car. He also did not have a valid driver’s license and could not produce a vehicle registration certificate.
Appearance before the medical examiner
Further investigations revealed that the 22-year-old is suspected of being involved in nine additional property crime cases in recent months.
The Slovak national also exhibited symptoms of being under the influence of narcotics and was therefore brought before the medical examiner. The clinical examination determined that he was unfit to drive. After consultation with the district attorney’s office, the 22-year-old was released but charged.
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