Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Lange vernachlässigt“

Pflege: KPÖ legt nun eigenen „Masterplan“ vor

Steiermark
12.05.2026 14:22
Der Grazer Gesundheitsstadrat Robert Krotzer (links), Landtagsklubobfrau Claudia Klimt-Weithaler ...
Der Grazer Gesundheitsstadrat Robert Krotzer (links), Landtagsklubobfrau Claudia Klimt-Weithaler und Diplomkrankenpfleger Wolfgang Schwab(Bild: KPÖ)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Einen „Masterplan Pflege“ will die blau-schwarze Landesregierung erarbeiten. Die KPÖ vermisst aber konkrete Taten und legt nun ein eigenes Alternativkonzept vor. Das Thema sei „jahrzehntelang vernachlässigt“ worden. 

0 Kommentare

Groß war die Aufregung Anfang des Jahres, als durchsickerte, dass der Pflegepersonalschlüssel in der Steiermark gesenkt werden könnte. Vor allem die KPÖ schlug Alarm und startete eine Petition, die mehr als 12.000 Personen unterzeichneten. ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl ging daraufhin in die Offensive und verkündete einen „Masterplan Pflege“, eine Gesamtstrategie für diesen so wichtigen Bereich. Auf dem Weg dorthin soll es einen Pflegegipfel und Dialogveranstaltungen in den Regionen geben. Ein Ziel: weniger Bürokratie für Pflegekräfte.

Bisher liefen vor allem Vorbereitungsarbeiten im Hintergrund, es werden etwa Daten und Fakten zusammengetragen. Der partizipative Prozess soll im zweiten Halbjahr starten. Die Kommunisten positionieren sich indes weiter als treibende Kraft und haben, gemeinsam mit Beschäftigten und dem Arbeitskreis Gesundheit und Pflege, ein eigenes Maßnahmenpaket erarbeitet. Dieser alternative „Masterplan“ ist mehr als 40 Seiten stark und wird am nächsten Dienstag im Rahmen einer aktuellen Stunde im Landtag an Regierung und Abgeordnete übergeben.

Lesen Sie auch:
Die Zukunft der Pflege muss gesichert werden – eine Mammutaufgabe für die Steiermark. 
Masterplan angekündigt
Steirische Regierung geht in die Pflege-Offensive
06.02.2026
Krone Plus Logo
Einschnitte drohen
Pfleger: „Belastung ist jetzt schon ein Wahnsinn“
03.02.2026

Viele Forderungen, unklare Finanzierung
Zentrale Forderungen wurden heute schon präsentiert. So soll es einen besseren Personalschlüssel, sichere Mindestbesetzungen, eine Entlastung von Bürokratie, attraktivere Ausbildungswege und Rückkehr-Anreize für ehemalige Pflegekräfte geben. Weiters ist ein Ausbau mobiler Dienste sowie eine Weiterentwicklung des Grazer Modells zur Anstellung pflegender Angehöriger vorgesehen – dieses ist derzeit ja auf 15 Personen begrenzt.  Wie soll das finanziert werden? Nun, da bringen die Kommunisten wieder eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer, die freilich auf Bundesebene beschlossen werden müsste, ins Spiel. 

„Die Pflege wurde von allen bisherigen Gesundheitslandesrätinnen und -landesräten in der Steiermark jahrzehntelang vernachlässigt. Seit Jahren stehen Pflegekräfte unter enormem Druck, während Reformen stets angekündigt, aber nie durchgesetzt werden“, meint Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Beim Termin am Dienstag mit dabei war auch Diplomkrankenpfleger und Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Schwab („viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit Jahren am Limit“) und der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer. Er wird ja derzeit im Wahlkampf von SPÖ-Spitzenkandidatin Doris Kampus herausgefordert, sie will neue Gesundheitsstadträtin werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
12.05.2026 14:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Inflation in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür sind ...
2,9 Prozent im April
Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an
Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
114.374 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
105.355 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
103.733 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1560 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
882 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
739 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf