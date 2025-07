Patienten und Ärzte stöhnen über Hitze im Spital

Es sind verzweifelte Hilferufe, die die „Krone“ in den vergangenen Tagen aus steirischen Krankenhäusern erreichten: In den Zimmern habe es teilweise mehr als 30 Grad. Das belastet Personal wie Patienten – um durchzulüften, bleiben etwa die Türen offen, was die Privatsphäre einschränkt. Besonders betroffen seien die Standorte Bruck an der Mur, Hartberg und das LKH Graz II – allesamt haben große Glaselemente in der Fassade.

Das Problem ist beim Spitalsbetreiber Kages bekannt. „Funktionsbereiche, also OP-Säle, Intensivzimmer oder Behandlungsräume wie etwa CT- oder MR-Räume und Medikamentendepots, sind entsprechend klimatisiert“, heißt es. Das entspricht einer genormten Regelung. Die gilt nicht für Zimmer, Büros und Aufenthaltsräume.