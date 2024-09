Leitungen spülen, Proben ziehen, Ursache suchen

Seit Freitag gilt die Empfehlung, das Klagenfurter Leitungswasser vor dem Genuss abzukochen. Trinkwasser wird auch verteilt, teils in für Milch erzeugten Tetrapackerln. „Von Berglandmilch haben wir heute 8800 Liter Wasser in Tetrapackerln verteilt. Morgen kommen noch einmal 20.000 Packerln“, so Wolfgang Germ, der als Einsatzleiter des Einsatzstabes fungiert. „Es ist ein Einsatzstab, kein Krisenstab. Weil wir haben keine Krise, denn wir haben genug Wasser. Man muss es halt derzeit abkochen.“