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Dieseldiebe zapften Treibstoff von Lastwagen ab

Tirol
24.07.2026 08:34
Aus einem Lkw-Tank zapften die Diebe Diesel ab (Symbolbild).
Aus einem Lkw-Tank zapften die Diebe Diesel ab (Symbolbild).(Bild: APA/Barbara Gindl)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Unbekannte Täter haben auf dem Lkw-Parkplatz einer Firma im Bezirk Schwaz Treibstoff aus einem abgestellten Fahrzeug sowie eine Maschine aus einer Transportbox gestohlen. Die Polizei ermittelt.

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Treibstoff ist besonders in Zeiten der Teuerung ein begehrtes Gut – auch bei Kriminellen: Immer wieder schlagen Diebe auf Baustellen, Parkplätzen oder Firmengelände zu. Nicht selten erbeuten sie Hunderte Liter Diesel und Co.

Diebe im Raum Schwaz aktiv
Zuletzt waren Treibstoff-Diebe im Raum Schwaz aktiv. Von Dienstag auf Mittwoch zapften die Unbekannten Diesel aus einem betankten Fahrzeug ab und stahlen zudem eine Maschine, die sich in einer Transportbox befand.

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Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizeiinspektion Schwaz hat Ermittlungen aufgenommen.

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