Dieseldiebe zapften Treibstoff von Lastwagen ab

Unbekannte Täter haben auf dem Lkw-Parkplatz einer Firma im Bezirk Schwaz Treibstoff aus einem abgestellten Fahrzeug sowie eine Maschine aus einer Transportbox gestohlen. Die Polizei ermittelt.
Treibstoff ist besonders in Zeiten der Teuerung ein begehrtes Gut – auch bei Kriminellen: Immer wieder schlagen Diebe auf Baustellen, Parkplätzen oder Firmengelände zu. Nicht selten erbeuten sie Hunderte Liter Diesel und Co.
Diebe im Raum Schwaz aktiv
Zuletzt waren Treibstoff-Diebe im Raum Schwaz aktiv. Von Dienstag auf Mittwoch zapften die Unbekannten Diesel aus einem betankten Fahrzeug ab und stahlen zudem eine Maschine, die sich in einer Transportbox befand.
Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizeiinspektion Schwaz hat Ermittlungen aufgenommen.
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