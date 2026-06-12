Diebe zapften auf Baustelle 600 Liter Diesel ab

Treibstoff ist besonders in Zeiten der Teuerung ein begehrtes Gut – auch bei Kriminellen: Unbekannte Täter trieben in der Nacht auf Freitag auf einer Baustelle im Tiroler Unterland ihr Unwesen und zapften dort Hunderte Liter Diesel ab. Die Polizei ermittelt.
Schauplatz des Treibstoff-Diebstahls war eine Baustelle in Kundl im Bezirk Kufstein. Irgendwann in der Nacht auf Freitag brachen unbekannte Täter dort mehrere Vorhängeschlösser von Lagerkisten und Baumaschinen auf.
Fahndung nach Tätern
„Daraufhin stahlen sie circa 600 Liter Diesel aus einem Kunststofftank sowie den Treibstoff aus den Tanks der dortigen Baumaschinen“, hieß es. Von den Tätern fehlt bis dato jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
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