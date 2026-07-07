Begehrte Beute: Dieseldiebe in Gewerbegebiet aktiv

Unbekannte Diebe trieben am Wochenende im Tiroler Oberland ihr Unwesen: In einem Gewerbegebiet in Tarrenz (Bezirk Imst) hatten es die Kriminellen auf Treibstoff abgesehen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.
Treibstoff ist besonders in Zeiten der Teuerung ein begehrtes Gut – auch bei Kriminellen: Unbekannte Täter trieben am vergangenen Wochenende in Tarrenz ihr Unwesen und zapften dort bei einer Baumaschine Diesel ab.
Teil der Beute zurückgelassen
Schauplatz des Treibstoff-Diebstahls war das Gewerbegebiet im Ortsteil Dollinger, wie die Polizei berichtete. Die Täter schlugen irgendwann im Zeitraum zwischen Freitag und Montagfrüh zu.
Kurios: „Ein Teil des in Flaschen und Kanistern umgefüllten Treibstoffs wurde von der Täterschaft am Tatort zurückgelassen“, so die Ermittler.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Die genaue Schadenshöhe könne bis dato nicht beziffert werden. Die Exekutive hat Ermittlungen aufgenommen und hofft auf mögliche Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Nassereith unter der Telefonnummer: 059 133/7103.
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