A Lot of Speculation
Trendy restaurateur sets the record straight on the rumors
Rumors of a retirement, a new head chef, and a commitment to the future: Changes are on the horizon at the popular downtown Linz restaurant—but they’re quite different from what many had assumed. Now, owner Harald “Harry” Katzmayr sets the record straight.
For months, there has been speculation in Linz’s restaurant scene that the owner of the Pianino has long since grown weary of the job and is on the verge of handing over this beloved culinary institution. Now, the trendy restaurateur has finally put an end to the speculation in the “Krone.”
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