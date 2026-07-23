Große Erfolge und tiefe Einsamkeit des Künstlers

Schwanengesang: Ein Einakter nach Anton Tschechow über einen alten Schauspieler, der auf sein Leben zurückblickt und in die Zukunft schaut.

In der Villa For Forest in Klagenfurt, Viktringer Ring 21.

Premiere am 24. Juli (20 Uhr). Weitere Vorstellungen am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Juli, jeweils um 20 Uhr.

Es spielen: Michael Eybl, Christian Moser, Samuel Bargad-Krainer, Elin Ismaeil, Dlin Ismaeil, Ayan Ismaeil

Karten (20 bzw. 10 Euro): https://www.kaernten.live/innenhofkultur oder per SMS unter 0660/ 2303282