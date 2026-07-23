Große Erfolge und tiefe Einsamkeit des Künstlers

Das Resümee jeder Karriere, jedes Lebens beinhaltet strahlende Siege, bitteres Scheitern, Freud‘ und Leid. Anton Tschechow ließ in seinem Einakter „Schwanengesang“ einen alten Schauspieler über sein Leben nachsinnen
Es ist Nacht. Die Vorstellung ist vorbei, der Applaus ist längst verebbt, alle Zuschauer haben das Theater verlassen, Bühnentechniker, Darsteller, Garderobiers – alle sind bereits zu Hause. Nur ein alter Schauspieler ist noch auf der Bühne. Allein. Genügend Raum für Gedanken an damals, an den Beginn der Karriere, an glanzvolle Erfolge, an nicht enden wollenden Applaus, aber auch an schmerzhaftes Scheitern, an verpasste Chancen, an die Einsamkeit, die bedrückt. Wie flüchtig doch der Ruhm ist...
Schwanengesang: Ein Einakter nach Anton Tschechow über einen alten Schauspieler, der auf sein Leben zurückblickt und in die Zukunft schaut.
In der Villa For Forest in Klagenfurt, Viktringer Ring 21.
Premiere am 24. Juli (20 Uhr). Weitere Vorstellungen am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Juli, jeweils um 20 Uhr.
Es spielen: Michael Eybl, Christian Moser, Samuel Bargad-Krainer, Elin Ismaeil, Dlin Ismaeil, Ayan Ismaeil
Karten (20 bzw. 10 Euro): https://www.kaernten.live/innenhofkultur oder per SMS unter 0660/ 2303282
Gleichzeitig wagt der alte Schauspieler aber einen Blick in die Zukunft, sieht den Souffleur, der mit Hingabe junge Menschen für die Schauspielkunst begeistern will, sieht den jungen Sam, der träumerisch und entschlossen seinen Weg geht und eines ganz klar weiß: „Ich will Hamlet spielen!“
„So begegnen sich Vergangenheit und Zukunft, Erinnerung und Hoffnung auf der Bühne und im Inneren der Figuren“, beschreibt Mohsen Rabie, der den frisch adaptierten Schwanengesang nach Anton Tschechow inszeniert, diese „poetische Gegenüberstellung zweier Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch untrennbar miteinander verbunden sind“.
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