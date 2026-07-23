Luxury Real Estate Trends
Villa on Lake Attersee Sold for 14 Million Euros
The luxury real estate market is booming in Upper Austria as well. Last year’s sales figures illustrate this very clearly. Properties were purchased for many millions. Not only houses and plots of land, but also apartments are in high demand.
This property would have been out of reach even for the winner of last Sunday’s eight-fold jackpot —because while the lucky winner from Styria can celebrate “only” 12 million euros, an anonymous buyer shelled out a whopping 14.020 million euros for a villa in Nußdorf on Lake Attersee last year.
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