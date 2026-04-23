Schüler schwänzte die Lernstunde und rettete Leben

Kleine Ehrung mit „prominenter Beteiligung“

„Moritz tritt da voll in die Fußstapfen seiner Eltern, die beide beim Roten Kreuz stark aktiv sind“, lobte Schuldirektor Helmut Blamauer bei einer kleinen „Ehrungs-Runde“ den engagierten Schüler – und drückte wegen des „Schwänzens“ in diesem erfreulichen Fall freilich ein Auge zu. Und als der Präsident des Roten Kreuzes NÖ, Hans Ebner, davon hörte, kam er persönlich zu der kleinen Ehrung. Im Gepäck hatte er etwas, was dem Rot-Kreuz-Fan wohl eine besondere Freude bereitete – einen Notfallrucksack!