Tierheim sucht dringend Helfer für Notfälle

Gesucht werden Tierfreunde aus den Bezirken Gmünd, Waidhofen an der Thaya, Zwettl, Horn und Melk, die Transporte übernehmen können. Auch über die Hilfe von tierschutzaffinen Jägern würde man sich sehr freuen. „Manchmal werden uns auch Jungtiere wie Rehe oder Hasen gemeldet, bei denen wir telefonisch nicht abschätzen können, ob sie tatsächlich Hilfe brauchen. Dann ist es eine große Erleichterung, jemanden vor Ort um Nachschau bitten zu können“, erklärt Specht.