Diese Vierbeiner suchen noch ein neues Zuhause

Konrad ist ein neun Jahre altes „Notfellchen“. Der kleine Cavalier King Charles Spaniel ist herzkrank und braucht täglich Medikamente. Ein Mensch, der sich für ihn Zeit nimmt, wäre also wichtig. Am wohlsten fühlt sich Konrad in einem ruhigen Zuhause. Er ist treu und anhänglich und geht den Tag gern gemütlich an. Bitte beim Tiko melden: 0463/43541.