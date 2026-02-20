William Shatner bringt Metal-Album raus – mit 94!

Mit 94 Jahren will es William Shatner noch einmal wissen: Der „Star Trek“-Star hat auf seiner Social-Media-Seite ein hochkarätig besetztes Metal-Album angekündigt.
„Ladys, Gentleman, Fans von William Shatner“, schrieb der als Captain Kirk bekannte Schauspieler auf seinen Social-Media-Kanälen. „Ich habe das All erkundet. Ich habe die Zeit erkundet. Jetzt ... erforsche ich die Verzerrung.“
„35 Metal-Virtuosen“
Ja, seine Fans würden richtig lesen: „Ich veröffentliche ein Heavy-Metal-Album“, schrieb Shatner weiter. Und kündigte schon mal an, dass seine Fans Großes erwarten dürfen. „Fünfunddreißig Metal-Virtuosen. Donnernde Gitarren. Chaos mit Sinn.“
Mit diesem Posting verkündete William Shatner sein neues Metal-Projekt:
Denn für sein Metal-Projekt habe er vor, Legenden wie Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest – und noch einige mehr – zu covern. „Dieses Projekt ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Zusammentreffen geballter Kräfte. Überschäumende Fantasie. Unverblümte Intensität. Unverblümte Erkundung“, versprach Shatner.
Mit 94 „dreht man Lautstärke auf“
Denn so viel sei klar: „Mit 94 Jahren wird man nicht langsamer. Man dreht die Lautstärke auf.“ Deshalb sollten sich seine Fans auch auf einiges gefasst machen: „Wir werden headbangen, wie noch niemand zuvor geheadbangt hat“, schrieb Shatner weiter.
Wann Shatners Fans losrocken dürfen? „Die Metal-Reise beginnt in diesem Jahr“, versprach der „Star Trek“-Star abschließend.
