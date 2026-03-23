Mit 95 immer noch rauchen? William Shatner tut’s!

Alter schützt vor Scherzen nicht. Zu seinem 95. Geburtstag postete William Shatner eine Fotocollage, auf der unter anderem genüsslich eine Zigarre raucht. Dazu schrieb die „Star Trek“-Legende auf seinem Instagram: „Mit 95 rauche ich immer noch.“
Der Schauspieler, der als Captain James T. Kirk in der Serie „Raumschiff Enterprise“ 1966 weltberühmt wurde, hatte noch ein paar gute Ratschläge Lager.
Altersgerechtes Benehmen?
Garniert mit seinem typischen sarkastischen Humor verkündete er: „Ich habe zwei Dinge gelernt: Verschwende niemals eine gute Zigarre. Und traue niemanden, der sagt, du sollst dich altersgerecht benehmen.“ Gefolgt von einem Zwinker-Smiley.
Shatner kann seit „Star Trek“ auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: Über Jahrzehnte hinweg stand der Schauspieler für Serien wie „T. J. Hooker”und „Boston Legal” vor der Kamera – und war auch in der Komödie Miss Congeniality zu sehen.
„Mehr als gesegnet“
Privat ist der Star dreifacher Vater: Mit seiner ersten Frau Gloria Rand hat er drei erwachsene Töchter. Im November 2025 zeigte sich Shatner dankbar für sein Leben und sagte dem Magazin „People“, er fühle sich „mehr als gesegnet – mit Gesundheit, Familie und schönen gemeinsamen Momenten“.
Gutes tun statt feiern
Besonders am Herzen liegt ihm eine Tradition: Seit vielen Jahren nutzt der Emmy-Gewinner seinen Geburtstag für den guten Zweck. Statt eine große Party zu geben, engagiert er sich für die „Hollywood Charity Horse Show“.
Die gemeinnützige Organisation unterstützt er seit 35 Jahren. Shatner: „Wir haben über die Jahre Millionen für Kinder und Veteranen gesammelt“. Es ist ein Einsatz, der ihm mindestens genauso wichtig ist wie seine Karriere.
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