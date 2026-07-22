Violent Incident in Vienna
Viennese Residents Had Their Ankles Deliberately Broken
As reported, bikers are protecting local residents from youth gangs around Cizekplatz in Vienna’s Donaustadt district. The case of Gerhard M., who was seriously injured by youths, shows just how necessary this is. He still suffers from pain to this day.
They deal drugs, intimidate the elderly and children, and do not shy away from violence and vandalism. For weeks, the “Krone” has been reporting on rampant youth crime—even eight-year-olds are becoming a problem in some neighborhoods.
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