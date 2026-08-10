Rose Tattoo: AC/DC in wild und ungezügelt

„Wir haben immer Songs aus dem Leben geschrieben. Für Menschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen und das auch zugeben.“ Mit dieser Magie hält Anderson die Legende von Rose Tattoo am Leben. Der Verlust von Kompagnon und Freund Wells hat ihn nachhaltig getroffen. „Wir hatten viel gemeinsam, auch abseits der Band. Wir lasen dieselben Bücher, mochten dieselben alten Horrorschinken im Fernsehen und beide dieses Verständnis und Gespür für die britische Nachkriegsgeneration. Wir hatten immer dasselbe Motto, dass man jeden Tag so leben sollte, als sei es der letzte im Leben. Dazu stehe ich nach wie vor. Ich weiß, dass das alles nicht mehr ewig so weitergehen kann, doch erst wenn ich aussehe wie eine richtige Leiche, werde ich Ruhe geben.“ Dieses Beharren auf die Gegenwart ist auch vielen Schicksalsschlägen geschuldet. Gleich fünf Bandkameraden verlor Angry im Laufe der Jahre an verschiedene Krebsarten, 2018 wurde einer seiner drei Söhne, Liam, in New South Wales bei einer Attacke totgeprügelt. Ein Schicksal, das den politisch so polternden Frontmann in eine Art späte Schockstarre verfrachtet hat.