Vom Grazer Schauspielhaus auf die große Pop-Bühne

Internationale Medien feiern das Debüt-Album

Und das Ergebnis kommt an: Das selbstbetitelte Album wird von Medien wie dem britischen „Guardian“ gefeiert. Die Single „Bem Querer“ ist ein Sommerhit, den man so schnell nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Am 26. September präsentiert das Duo das Album im Schauspielhaus in Graz, danach in London und Berlin. 2027 soll dann eine große Tour folgen. „An meiner Leidenschaft für das Theater ändert das nichts. Ich stehe auch in der kommenden Saison in Graz auf der Bühne.“ Die zwei Herzen, ach, sie schlagen bei Monteiro nun noch stärker!