Vom Grazer Schauspielhaus auf die große Pop-Bühne

Als Ensemblemitglied am Grazer Schauspielhaus ist Luiza Monteiro ein Publikumsliebling. Nun startet sie als Teil des Duos Curió Curió mit brasilianischem Samba-Pop auch musikalisch durch. Die „Krone“ hat mir ihr gesprochen.
Zwei Herzen schlagen, ach, in Luiza Monteiros Brust. Seit drei Jahren ist sie Ensemblemitglied am Grazer Schauspielhaus, glänzte in der vergangenen Saison etwa als Shakespeares Julia oder in Sandy Lopičićs Erfolgsproduktion „Kafana Beisl Culture Clash“. „Ich habe aber immer parallel auch Musik gemacht. Dank meiner Oma bin ich mit Musik aufgewachsen“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch .
Lange Zeit aber stand das Schauspiel für die gebürtige Brasilianerin, die in Rio de Janeiro eine deutschsprachige Schule besuchte, im Zentrum. „Ich wusste, dass ich in die darstellende Kunst will und bei der Ausbildung ist Europa einfach besser aufgestellt als Brasilien“, erzählt Monteiro. 2017 kam sie für die Schauspielausbildung nach München, ihr erstes Engagement führte sie dann nach Ingolstadt.
Dort lernte sie auch Dustin Braun kennen: „Ich habe Familie in Ingolstadt und bin eines Abends mit Freunden in einen Club, in dem Luiza mit ihrer damaligen Band ein Konzert gespielt hat. Sie hat brasilianische Klassiker gesungen und ich wusste sofort: mit der würde ich gerne Musik machen.“
Am ersten Tag im Studio gleich zwei Songs
Doch wie kommt man als Bundesdeutscher zu brasilianischem Pop? „Ich bin in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen. Es gab Schallplatten aus aller Welt und ich habe mich einfach in die Mucke aus Brasilien verliebt“, sagt er. Bei der ersten gemeinsamen Session im Studio sprang sofort der Funke über: „In wenigen Stunden hatten wir zwei Songs komponiert und eingespielt“, erinnert sich Braune. Nach einem brasilianischen Singvogel hat sich das Duo Curió Curió getauft und veröffentlicht nun sein erstes Album.
„Natürlich profitieren wir davon, dass mit großen Acts wie Bad Bunny oder Rosalia der Latin-Pop auch in Europa gerade voll im Trend liegt“, sagt Monteiro. „Aber wir machen schon unser eigenes Ding.“ Samba, Disco, Soul, Funk und Jazz vermischt das Duo auf dem Album zu einem tanzbaren Mix, der brasilianische 70er-Retro-Sounds mit gegenwärtigen Pop-Trends vereint. „Textlich verarbeite ich in den Songs vor allem auch meine Suche nach Zugehörigkeit Als Brasilianerin in Europa bin ich ja immer ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber genau dort kann man sich auch wunderbar entfalten und Party machen“, lächelt Monteiro.
Internationale Medien feiern das Debüt-Album
Und das Ergebnis kommt an: Das selbstbetitelte Album wird von Medien wie dem britischen „Guardian“ gefeiert. Die Single „Bem Querer“ ist ein Sommerhit, den man so schnell nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Am 26. September präsentiert das Duo das Album im Schauspielhaus in Graz, danach in London und Berlin. 2027 soll dann eine große Tour folgen. „An meiner Leidenschaft für das Theater ändert das nichts. Ich stehe auch in der kommenden Saison in Graz auf der Bühne.“ Die zwei Herzen, ach, sie schlagen bei Monteiro nun noch stärker!
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