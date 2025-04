Die geheime Macht der Ernährung auf unsere Psyche

In aktuellen Studien wird immer wieder betont, dass Fettleibigkeit bereits im jungen Alter ein großes Thema ist. Wie erklärst du dir, dass so viele Kinder von Überernährung betroffen sind?

Vor allem Kinder und Jugendliche haben oft keinen gesunden Zugang zum Thema Essen. Sie sagen, dass ihnen viele Lebensmittel nicht schmecken und ernähren sich sehr einseitig mit viel Zucker und Fett. Dabei bekommen sie oftmals nur nicht die Möglichkeit, die Vielfalt an Geschmäckern kennenzulernen. Hier mangelt es auch ganz klar am Wissen über eine gesunde Ernährung. Denn viele Kinder haben nicht das Glück, aus einem Haushalt zu kommen, in dem darauf Wert gelegt wird.