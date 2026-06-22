Burschenschafter-Eklat: Leoben zieht Konsequenzen

Weitere politische Reaktionen

Auch die Sozialistische Jugend Österreich meldete sich am Montag zu Wort „Die Vorfälle rund um die Burschenschaft Leder zeigen einmal mehr, dass deutschnationale Burschenschaften keine harmlosen Traditionsvereine, sondern rechtsextreme Netzwerke sind“, sagt Vorsitzende Larissa Zivkovic.

Ins selbe Horn stößt die grüne Leobner Gemeinderätin Susanne Sinz: „Leoben ist eine Stadt des Zusammenlebens, der Universität, der Arbeit und der Vielfalt. Dieses Bild lassen wir uns nicht von jenen beschädigen, die unter dem Deckmantel von Tradition rechtsextreme Netzwerke normalisieren wollen.“