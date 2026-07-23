Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

VP und FP dagegen

Scharfe Kritik, aber Klagenfurt hat ein Budget

Kärnten
23.07.2026 16:00
Mit 24:19-Stimmen wurde der Budgetvoranschlag angenommen.
Mit 24:19-Stimmen wurde der Budgetvoranschlag angenommen.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Mit 24:19-Stimmen hat der Klagenfurter Gemeinderat am Mittwoch mit 204 Tagen Verspätung das Budget für 2026 beschlossen, die SP und FSP stimmten dafür. Andere Großparteien wie die FP und VP schüttelten bei den vorgelegten Zahlen nur den Kopf.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Viermal hat der Klagenfurter Gemeinderat in den vergangenen sechs Jahren ein Budget erst mit reichlich Verspätung beschlossen, am Mittwoch ging der Voranschlag von Finanzreferentin Constance Mochar (SP) endlich durch. „Habt ihr einen Zaubertrank dazugemixt, damit beim Haftungsrisiko für die Gemeinderäte die Angst weg ist“, fragte FP-Klubchef Andreas Skorianz. Von anderen Gemeinderäten hörte man zum beschlossenen Budget Begriffe wie finanzpolitische Geisterfahrt, politische Amokfahrt, Leerlauf, verschleppter Insolvenzantrag oder das personifizierte Scheitern der Stadt.

Finanzreferentin Constance Mochar verteidigt ihr Budget.
Finanzreferentin Constance Mochar verteidigt ihr Budget.(Bild: Christian Tragner)

Zaubertrank in der Haftungssfrage
„Nach drei gescheiterten Budgetanläufen stolpert die Stadtregierung in Trippelschritten weiter. Das Budget ist kein Plan für die Zukunft der Stadt, sondern nur ein Stützstrumpf, damit Bürgermeister und SPÖ den Parteien rasch noch Geld für den anstehenden Wahlkampf auszahlen können“, erklärt Neos-Chef Janos Juvan. Auch die VP hat nicht zugestimmt. „Klagenfurt hätte endlich einen echten Konsolidierungsplan gebraucht. Stattdessen wird für wenige Monate ein Budget präsentiert, das keine strukturellen Reformen, keine klare Prioritätensetzung und keine Zukunftsperspektive enthält“, erklärt VP-Stadtchef Julian Geier. Stillstand sei keine Konsolidierung.

Constance Mochar verteidigt sich: „Das Budget ist verordnungskonform, ist auch von Magistratsdirektorin Isabella Jandl unterschrieben worden. Wir investieren in die Stadt. Die FP hat schon seit zehn Jahren keinem Budget mehr zugestimmt.“ Freilich benötige es Gegensteuereungsmaßnahmen, sonst sei die Zahlungsfähigkeit der Stadt stark gefährdet.

Fakten zum Budget
Das sind die Zahlen zum Budget: Es gibt Ausgaben von 393 Millionen Euro, die Einnahmen betragen 374 Millionen Euro. Der operative Haushalt ist damit negativ (18,6 Millionen), aber er reicht für den positiven Beschluss. Es gibt Transferzahlungen an das Land für Krankenanstalten, Landesumlage, Gesundheit und Pflege, Chancengleichkeit oder Jugendwohlfahrt in Höhe von 114 Millionen Euro. 50,3 Millionen Euro sollen investiert werden. Kommunalsteuern werden in Höhe von rund 64 Millionen Euro abgeliefert, das ist positiv für die Stadt.

„Nur 1,2 Prozend fließen in die Wirtschaft zurück. Zehn Prozent sollten es sein. Wir könnten alle möglichen stadteigenen Gründstücke verkaufen und hätten danach nicht einmal die Kosten für die Schulsanierung in St. Peter zusammen“, kritisiert Geier. Ein Budget wurde zwar beschlossen, aber es gibt noch viel zu tun.


Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
23.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
143.546 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
118.364 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.629 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1837 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1062 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Mehr Kärnten
„Schwanengesang“
Große Erfolge und tiefe Einsamkeit des Künstlers
VP und FP dagegen
Scharfe Kritik, aber Klagenfurt hat ein Budget
Nun droht wohl das Aus
Gericht erteilt Absage für Kalserbach-Kraftwerk
Krone Plus Logo
Alle fahren vorbei!
Tagliamento: Der schönste Umweg Richtung Adria
Sonntag geht´s los
Das sind die Highlights des Villacher Kirchtags
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf