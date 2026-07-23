Scharfe Kritik, aber Klagenfurt hat ein Budget

Zaubertrank in der Haftungssfrage

„Nach drei gescheiterten Budgetanläufen stolpert die Stadtregierung in Trippelschritten weiter. Das Budget ist kein Plan für die Zukunft der Stadt, sondern nur ein Stützstrumpf, damit Bürgermeister und SPÖ den Parteien rasch noch Geld für den anstehenden Wahlkampf auszahlen können“, erklärt Neos-Chef Janos Juvan. Auch die VP hat nicht zugestimmt. „Klagenfurt hätte endlich einen echten Konsolidierungsplan gebraucht. Stattdessen wird für wenige Monate ein Budget präsentiert, das keine strukturellen Reformen, keine klare Prioritätensetzung und keine Zukunftsperspektive enthält“, erklärt VP-Stadtchef Julian Geier. Stillstand sei keine Konsolidierung.