How the War in Iran Threatens Donald Trump’s Power

The main problem with the current U.S. strategy starts at the very top: there is no clear objective. Anyone sending troops or missiles must know where the mission is headed. But that is completely unclear. As Austrian military expert Colonel Markus Reisner analyzes: “At the moment, it’s unclear what goal President Trump is pursuing. Viewed from a distance, one could say that the U.S. wants to extricate itself from this conflict as quickly as possible.” Neither a swift concession by Tehran nor the hoped-for regime change has materialized. Trump finds himself in a classic dilemma. If he further escalates the war, it will drive up prices in the U.S. and alienate him from his own MAGA base. If he backs down, the hawks in his own party threaten to withdraw their support.