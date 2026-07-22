Explosion in Müllabfuhr: Lenker reagierte schnell

Ein lautes Explosionsgeräusch erschrak am Mittwochmorgen den Lenker eines Müllwagens. Das weggeworfene Zeug hatte Feuer gefangen. Der Angestellte reagierte geistesgegenwärtig.
„Grund für die Explosion war eine falsch entsorgte Batterie oder ein Akku“, stellten die Einsatzkräfte nach dem Eintreffen am Geschehen fest. Das Gerät verursachte, als ein Arbeiter die Müllpresse betätigte, eine Stichflamme. Ein lautes Explosionsgeräusch gab den Hinweis, dass etwas nicht stimmte.
Der Lenker des Müllwagens fuhr sofort zu einer nahegelegenen Wiese, um das Fahrzeug zu entleeren. Damit wollte er größeren Schaden verhindern. Die Feuerwehr löschte im Anschluss den rauchenden Müll. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt.
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