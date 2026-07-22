Explosion in Müllabfuhr: Lenker reagierte schnell

„Grund für die Explosion war eine falsch entsorgte Batterie oder ein Akku“, stellten die Einsatzkräfte nach dem Eintreffen am Geschehen fest. Das Gerät verursachte, als ein Arbeiter die Müllpresse betätigte, eine Stichflamme. Ein lautes Explosionsgeräusch gab den Hinweis, dass etwas nicht stimmte.