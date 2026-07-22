Stadt bekommt wertvolle Kunstwerke geschenkt

Im Haus der Region zu besichtigen

Auslöser für die Schenkung war die langjährige Freundschaft mit Sieglinde Talker, Obfrau der Gemischten Trachtengruppe Wolfsberg. „Wir freuen uns sehr über diese Kunstwerke und haben sie nach reiflicher Überlegung in unserem Haus der Region untergebracht“, erklärt Daniel Polsinger, Sprecher der Stadt Wolfsberg. Dort sind die eindrucksvollen Exponate nun im Foyer öffentlich zu besichtigen.