16 Jahre krankgeschrieben: Nun Razzia bei Lehrerin

Es geht um einen Schaden von rund 240.000 Euro

Bei der strafrechtlichen Prüfung des Falls hätten sich dann schließlich Anhaltspunkte ergeben, dass die Frau bewusst falsche Angaben gegenüber dem Land als ihrem Dienstgeber gemacht habe. Während sie vorgegeben habe, dienstunfähig zu sein, habe sie den Ermittlungen zufolge als Heilpraktikerin gearbeitet und auch an einem Gründungswettbewerb teilgenommen, schrieben die Ermittler. Weil sie dadurch zu Unrecht ihre Dienstbezüge als Lehrerin (zwischen 5051 und 6174 Euro brutto im Monat) erhalten habe, laufen nun Ermittlungen wegen gewerbsmäßigem Betrugs. Es geht um einen möglichen Schaden von rund 240.000 Euro.