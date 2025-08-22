NRW: Lehrerin seit 16 Jahren im Krankenstand

Klage nicht gültig

Die Beschwerde der Frau blieb für sie ohne Erfolg: Das Verwaltungsgericht Düsseldorf wies die Klage ab, denn Dienstherr und Allgemeinheit hätten „ein berechtigtes Interesse daran, dass hoheitliche Aufgaben nur von Beamten wahrgenommen werden, die zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten physisch und psychisch dauerhaft in der Lage sind, aber auch daran, dass Beamte, die dienstfähig sind, ihren Dienst auch tatsächlich versehen und nicht ohne Dienstleistung voll alimentiert werden.“