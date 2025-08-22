Bei vollem Gehalt
NRW: Lehrerin seit 16 Jahren im Krankenstand
Seit 2009 ging eine Pädagogin aus Duisburg ihrer Arbeit als Lehrerin nicht nach – und kassierte dabei trotzdem ihr volles Gehalt. Jetzt urteilte das Oberste Gericht: Die Frau muss zum Amtsarzt und sich dort einer Untersuchung stellen.
Schon seit 16 Jahren stand sie nicht mehr vor einer Schulklasse. Der Grund dafür sind psychische Probleme. Jahr für Jahr verlängerte sie ihren Krankenstand, das Land Nordrhein-Westfalen überwies ihr trotzdem weiterhin ihr volles Gehalt. Möglich machte das ihre Verbeamtung: Anders als bei normalen Angestellten bekommen Beamte bei längerer Krankheit weiterhin unbefristet ihre volle Bezahlung, schreibt die „Bild“. Die Studienrätin verdiente laut Besoldungstabelle zwischen 5051 und 6174 Euro im Monat.
Pädagogin will nicht zum Amtsarzt
All die Jahre erteilte das Land NRW keine Anordnung, zum Amtsarzt zu gehen. Erst im April 2025 ordnete ihr Dienstherr eine amtsärztliche Untersuchung an, die auch eine neurologisch-psychiatrische Untersuchung umfassen sollte. Dagegen wehrte sich die Frau mit der Begründung, die Untersuchungsanordnung sei nach so langer Zeit nicht mehr nachvollziehbar.
Klage nicht gültig
Die Beschwerde der Frau blieb für sie ohne Erfolg: Das Verwaltungsgericht Düsseldorf wies die Klage ab, denn Dienstherr und Allgemeinheit hätten „ein berechtigtes Interesse daran, dass hoheitliche Aufgaben nur von Beamten wahrgenommen werden, die zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten physisch und psychisch dauerhaft in der Lage sind, aber auch daran, dass Beamte, die dienstfähig sind, ihren Dienst auch tatsächlich versehen und nicht ohne Dienstleistung voll alimentiert werden.“
Aus diesem Grund muss die Lehrerin nun zum Amtsarzt – ob sie will, oder nicht. Dieser wird überprüfen, ob sie wirklich dienstunfähig ist. Das würde bedeuten, dass sie in Zukunft nur mehr eine Pension erhält, die geringer ausfällt als ihr Gehalt.
