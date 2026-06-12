Landwirt erleidet Fiasko beim Maschinenkauf!

Sechs Monate Warten und 10.000 Euro Mehrkosten

Seit mehr als sechs Monaten wartet Herr B. nun auf die Maschine – ein Ende ist derzeit nicht absehbar. „Auf der Messe wurde der Eindruck vermittelt, dass diese Maschinen bereits in Europa, insbesondere in Deutschland, eingesetzt werden und mit den erforderlichen Unterlagen für den europäischen Markt angeboten werden. Mittlerweile sitze ich auf zusätzlichen Kosten in Höhe von 10.000 Euro, obwohl ich die Maschine nicht nutzen kann und kein Verschulden an der Situation trage“, wandte sich der Landwirt an die Ombudsfrau.