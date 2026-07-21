Auch Lkw-Kollision konnte Alkolenker nicht stoppen

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Montagnachmittag ein Niederländer (56) im Raum Kitzbühel in Tirol. Der Betrunkene hat sich einer Polizeikontrolle entzogen und bei seiner Flucht einen geparkten Lastwagen beschädigt. Der Verdächtige konnte die Streife zunächst tatsächlich abhängen, doch kurze Zeit später wurde er gefasst!