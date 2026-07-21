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Auch Lkw-Kollision konnte Alkolenker nicht stoppen

Tirol
21.07.2026 08:27
Am helllichten Tag lieferte sich der Betrunkene eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.
Am helllichten Tag lieferte sich der Betrunkene eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Montagnachmittag ein Niederländer (56) im Raum Kitzbühel in Tirol. Der Betrunkene hat sich einer Polizeikontrolle entzogen und bei seiner Flucht einen geparkten Lastwagen beschädigt. Der Verdächtige konnte die Streife zunächst tatsächlich abhängen, doch kurze Zeit später wurde er gefasst!

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Kurz nach 13 Uhr wurde eine Polizeistreife von der Landesleitzentrale nach Reith bei Kitzbühel beordert. Passanten hatten gemeldet, dass ein offensichtlich alkoholisierter Mann in seinen Pkw gestiegen und vom Parkplatz auf die Kitzbüheler Straße gefahren sei.

Bei Flucht gegen Lkw gekracht
Als der Lenker die herannahende Polizeistreife bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kitzbühel, heißt es vonseiten der Ermittler. Auf einem Gemeindeweg habe der Pkw dann einen abgestellten Lkw touchiert. Trotz des Zusammenstoßes habe der Fahrer seine Flucht aber fortgesetzt.

Zitat Icon

Eine Kennzeichenabfrage führte die Beamten schließlich zur Wohnadresse des Fahrzeughalters in Kitzbühel.

Die Ermittler von der Polizei

Wegen entgegenkommender Fahrzeuge verlor die Polizeistreife dann den Sichtkontakt. „Eine Kennzeichenabfrage führte die Beamten schließlich zur Wohnadresse des Fahrzeughalters in Kitzbühel. Dort konnten sowohl das Fahrzeug als auch der Lenker angetroffen werden“, so die Ermittler.

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Alkotest verlief positiv
Ein mit dem 56-jährigen, in Kitzbühel wohnhaften Niederländer durchgeführter Alkotest sei positiv verlaufen. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Anzeigen folgen.

Es ergeht auch ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachtes der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

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