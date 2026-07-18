Gestohlene Kennzeichen und verweigerter Drogentest

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am späten Freitagabend ein 23-jähriger Autolenker in Innsbruck. Nachdem der Verdächtige angehalten werden konnte, stellte sich heraus, dass die am Wagen montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Im Auto wurde Suchtgift entdeckt. Einen Drogentest verweigerte der Mann.