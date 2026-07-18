Gestohlene Kennzeichen und verweigerter Drogentest

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am späten Freitagabend ein 23-jähriger Autolenker in Innsbruck. Nachdem der Verdächtige angehalten werden konnte, stellte sich heraus, dass die am Wagen montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Im Auto wurde Suchtgift entdeckt. Einen Drogentest verweigerte der Mann.
Gegen 22 Uhr geriet der junge Autolenker im Osten der Stadt ins Visier einer Polizeistreife. Nachdem dieser einen Kreisverkehr am Grabenweg mit hoher Geschwindigkeit passiert hatte, habe er jedoch Anhalteversuche missachtet.
Verfolgungsjagd bis in Innenstadt
Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Weitere Unterstützung wurde angefordert. Erst in der Innenstadt konnte der Wagen von mehreren Streifen schlussendlich gestoppt werden.
Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die am Fahrzeug montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren.
Suchtgift bei Kontrolle entdeckt
Außerdem fanden die Beamten eine geringe Menge an Suchtmitteln beim 23-jährigen Lenker sowie im Fahrzeug. Aufgrund des Verdachts einer Beeinträchtigung wurde der Mann zu einer Fahrtauglichkeitsuntersuchung aufgefordert. Diese habe der junge Mann jedoch verweigert. Anzeigen folgen!
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