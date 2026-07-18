Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wilde Verfolgungsjagd

Gestohlene Kennzeichen und verweigerter Drogentest

Tirol
18.07.2026 12:37
Erst nach mehreren Kilometern konnte der Verdächtige angehalten werden (Symbolbild).
Erst nach mehreren Kilometern konnte der Verdächtige angehalten werden (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am späten Freitagabend ein 23-jähriger Autolenker in Innsbruck. Nachdem der Verdächtige angehalten werden konnte, stellte sich heraus, dass die am Wagen montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Im Auto wurde Suchtgift entdeckt. Einen Drogentest verweigerte der Mann.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 22 Uhr geriet der junge Autolenker im Osten der Stadt ins Visier einer Polizeistreife. Nachdem dieser einen Kreisverkehr am Grabenweg mit hoher Geschwindigkeit passiert hatte, habe er jedoch Anhalteversuche missachtet.

Verfolgungsjagd bis in Innenstadt
Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Weitere Unterstützung wurde angefordert. Erst in der Innenstadt konnte der Wagen von mehreren Streifen schlussendlich gestoppt werden.

Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die am Fahrzeug montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren.

Lesen Sie auch:
Auf der A12 im Unterland zogen die Beamten den rasenden Familienvater, der unter Drogen stand, ...
Wahnsinnsfahrt auf A12
Unter Drogen: Raser mit ungesichertem Kind in Pkw
10.09.2025
Polizei mit Adlerblick
Fahrschüler unter Drogen „übt“ auf der Autobahn
14.10.2025

Suchtgift bei Kontrolle entdeckt
Außerdem fanden die Beamten eine geringe Menge an Suchtmitteln beim 23-jährigen Lenker sowie im Fahrzeug. Aufgrund des Verdachts einer Beeinträchtigung wurde der Mann zu einer Fahrtauglichkeitsuntersuchung aufgefordert. Diese habe der junge Mann jedoch verweigert. Anzeigen folgen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
18.07.2026 12:37
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Innsbruck
Polizei
VerfolgungsjagdAuto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
143.202 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
127.536 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Österreich
Gewitterzellen nahmen Österreich ins Visier
94.369 mal gelesen
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1058 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Innenpolitik
Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt
1042 mal kommentiert
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
773 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf