Das ist der neue starke Mann im Sinaloa-Kartell

Neuer starker Mann in Sinaloa

Wenig überraschend rückte nur kurz nach Guzmans Verhaftung jemand an die Spitze des Kartells nach. Ismael „El Mayo“ Zambada Garcia ist der neue starke Mann im Bundesstaat Sinaloa. Der nunmehr 71-jährige Mexikaner gründete 1989 gemeinsam mit „El Chapo“ das Kartell. Er soll bereits mit 16 Jahren in den Drogenhandel eingestiegen sein. Zwar wurde durch ein Gericht in Washington schon vor seinem „Amtsantritt“ ein Urteil in Abwesenheit ausgesprochen, das Innere einer Gefängniszelle hat er im Gegensatz zu seinem Vorgänger jedoch noch nicht gesehen. Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, belohnen die USA mit bis zu fünf Millionen Dollar (rund 4,4 Millionen Euro).