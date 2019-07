Lebenslange Haft für Drogenboss „El Chapo“ (62)

Zur Festnahme am 8. Jänner 2016 führten schließlich Mobilfunkdaten, nachdem die Fahnder über Jahre hinweg mithilfe von Informationen von US-Geheimdiensten und Zollbehörden Mobiltelefone von „El Chapo“-Vertrauten abgehört und beobachtet hatten. Die Spur führte schließlich zu einem Hotel im Urlaubsort Mazatlan, wo mexikanische Soldaten den Drogenboss im Bett überraschten. Am 19. Jänner 2017, dem letzten Amtstag von US-Präsident Barack Obama, wurde „El Chapo“ schließlich per Flug nach Long Island in New York an die USA ausgeliefert.