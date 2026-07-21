Als „Exportland“ schwächelt NÖ bei den Ausfuhren

Gerne betonen Landespolitiker, dass Exporte eine der Säulen des Wohlstands in Niederösterreich sind. Nun beginnt diese Säule abzubröckeln – und das bereits zwei Jahre hintereinander. Denn nach einem herben Minus von mehr als fünf Prozent im Jahr 2024, weist auch die Exportbilanz für 2025 rote Zahlen aus. Waren um 28,34 Milliarden Euro haben heimische Betriebe im vergangenen Jahr in alle Welt ausgeführt. Damit ist der Exportwert abermals um 1,1 Prozent oder 310 Millionen Euro gesunken.