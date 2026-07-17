Tirol jubelt über deutliches Plus bei Exporten

Über eine Steigerung von 5,7 Prozent bei den Exporten freut sich Tirols Wirtschaft. Treiber waren vor allem Produkte aus der Pharmazie. Gefragt sind aber auch Kupfer und Kupferwaren.
Geopolitische Spannungen, hohe Preise bei der Energie und den Rohstoffen prägen nicht nur das aktuelle Jahr, sondern kennzeichneten auch das Vorjahr. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konnte Tirol eine Steigerung bei den Exporten verzeichnen. Das geht aus den vorläufigen Zahlen der Außenhandelsstatistik hervor.
Insgesamt wurden 2025 Waren im Wert von mehr als 17,5 Milliarden Euro exportiert, was im Vergleich mit dem Jahr 2024 einem Plus von 5,7 Prozent entspricht.
Rückgang in Asien und den USA
Ein Blick auf die Märkte zeigt, dass das Plus vor allem auf die gesteigerten Exporte in die EU (+8,2% auf 11,3 Milliarden Euro) und das restliche Europa (+5% auf 3,6 Milliarden Euro) zurückzuführen ist.
Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Zuwächse nach Polen (+32,3%) sowie in das Vereinigte Königreich (+20,5%). Unterdessen stiegen die Exporte in unsere beiden Nachbarländer Deutschland und Italien um 5,1 bzw. 21,7 Prozent. Einen Rückgang verzeichneten Tirols Exportgüter hingegen in Asien (-3,4%) und den USA (-7,4%).
Dieses Plus zeigt, wie wettbewerbsfähig unsere Betriebe mit ihrem Know-how auf den Weltmärkten sind.
LR Mario Gerber
Bild: Christof Birbaumer
Pharmazeutische Waren und Kupfer an der Spitze
Und was waren die Exportschlager im Vorjahr? Allen voran sind hier die pharmazeutischen Produkte zu nennen. In diesem Bereich wurden Waren im Wert von 3,83 Milliarden Euro exportiert, ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber 2024.
Dynamisch entwickelte sich jedoch auch der Export von Kupfer sowie Kupferwaren, der um 29,1 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro zulegen konnte.
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