Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktion von Tennisheld

Sportrollstühle geben Kindern neue Perspektiven

Ombudsfrau
02.08.2026 10:00
Tennisspielen auf zwei Rädern: Nico Langmann (re.) macht es mit seiner Foundation möglich, dass ...
Tennisspielen auf zwei Rädern: Nico Langmann (re.) macht es mit seiner Foundation möglich, dass auch Kinder im Rollstuhl Sport betreiben können.(Bild: Nico Langmann)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Der Sitzensportler, Inklusionsbotschafter und Moderator Nico Langmann, selbst durch einen Unfall querschnittsgelähmt, hilft mit seiner Foundation den Jüngsten: er sammelt Spenden für mobilitätseingeschränkte Kids, um ihnen Sport zu ermöglichen. Die Freude darüber ist auf beiden Seiten groß. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen


Im Alter von zwei Jahren wurde Nico Langmann auf dem Weg nach Tirol in einen schweren Autounfall verwickelt, der eine Querschnittlähmung zur Folge hatte. Mit neun Jahren begann er mit dem Tennissport, auf den er sich seit 2015 konzentriert. Heute ist er bekannter Spitzensportler, Inklusionsbotschafter und Moderator. 2024 gründete er die „Nico Langmann Foundation“ mit dem Ziel, mobilitätseingeschränkten Kindern den Zugang zum Sport durch die Bereitstellung von Sportrollstühlen bzw. Sportgeräten zu ermöglichen.

Nico hatte Glück im Unglück
„Meine Kindheit war großartig. Sporteln, viel Zeit mit Familie und Freunden. Perspektiven, Möglichkeiten. Ich war überall dabei, weil ich wirklich Glück hatte. Da meine Behinderung die Folge eines Autounfalls war, zahlte mir die Versicherung des Unfallverursachers die teuren Sportgeräte. Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, weil sie z. B. beim Klettern vom Baum gefallen sind, bekommen nichts – wie auch jene, die von Geburt an ihre Beine nicht bewegen können.“

Neue Chancen geschaffen
Eine Tatsache, die ihn ärgert. „Das ist nicht nur höchst unfair, es nimmt den Kids oft jede Chance, Sport auszuüben!“ Nicos Foundation sammelt Spenden für betroffene Kinder und Familien, die sich Sportrollstühle nicht leisten können. So werden Perspektiven und Chancen geschaffen, Inklusion und Integration werden beflügelt!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ombudsfrau
02.08.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
165.941 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
100.647 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
93.393 mal gelesen
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3792 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1208 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Innenpolitik
„Praktisch alle wieder von Ceuta zurückgekehrt“
1029 mal kommentiert
Als „inakzeptabel“ bezeichnete nicht nur EU-Migrationskommissar Magnus Brunner die Lage in der ...
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
Aktion von Tennisheld
Sportrollstühle geben Kindern neue Perspektiven
„Krone“-Ombudsfrau
„Darf der Bürgermeister das überhaupt genehmigen?“
Pflegeheime
Wenn zwar das Geld, aber kein freier Platz da ist
Gemeinnütziges Geben
„Philanthropie bedeutet die Liebe zum Menschen“
Post haftet nicht
Nachsendeauftrag versagt: Mahnspesen und Gebühren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf