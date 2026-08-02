Sportrollstühle geben Kindern neue Perspektiven

Nico hatte Glück im Unglück

„Meine Kindheit war großartig. Sporteln, viel Zeit mit Familie und Freunden. Perspektiven, Möglichkeiten. Ich war überall dabei, weil ich wirklich Glück hatte. Da meine Behinderung die Folge eines Autounfalls war, zahlte mir die Versicherung des Unfallverursachers die teuren Sportgeräte. Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, weil sie z. B. beim Klettern vom Baum gefallen sind, bekommen nichts – wie auch jene, die von Geburt an ihre Beine nicht bewegen können.“