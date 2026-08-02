Sportrollstühle geben Kindern neue Perspektiven

Der Sitzensportler, Inklusionsbotschafter und Moderator Nico Langmann, selbst durch einen Unfall querschnittsgelähmt, hilft mit seiner Foundation den Jüngsten: er sammelt Spenden für mobilitätseingeschränkte Kids, um ihnen Sport zu ermöglichen. Die Freude darüber ist auf beiden Seiten groß.
Im Alter von zwei Jahren wurde Nico Langmann auf dem Weg nach Tirol in einen schweren Autounfall verwickelt, der eine Querschnittlähmung zur Folge hatte. Mit neun Jahren begann er mit dem Tennissport, auf den er sich seit 2015 konzentriert. Heute ist er bekannter Spitzensportler, Inklusionsbotschafter und Moderator. 2024 gründete er die „Nico Langmann Foundation“ mit dem Ziel, mobilitätseingeschränkten Kindern den Zugang zum Sport durch die Bereitstellung von Sportrollstühlen bzw. Sportgeräten zu ermöglichen.
Nico hatte Glück im Unglück
„Meine Kindheit war großartig. Sporteln, viel Zeit mit Familie und Freunden. Perspektiven, Möglichkeiten. Ich war überall dabei, weil ich wirklich Glück hatte. Da meine Behinderung die Folge eines Autounfalls war, zahlte mir die Versicherung des Unfallverursachers die teuren Sportgeräte. Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, weil sie z. B. beim Klettern vom Baum gefallen sind, bekommen nichts – wie auch jene, die von Geburt an ihre Beine nicht bewegen können.“
Neue Chancen geschaffen
Eine Tatsache, die ihn ärgert. „Das ist nicht nur höchst unfair, es nimmt den Kids oft jede Chance, Sport auszuüben!“ Nicos Foundation sammelt Spenden für betroffene Kinder und Familien, die sich Sportrollstühle nicht leisten können. So werden Perspektiven und Chancen geschaffen, Inklusion und Integration werden beflügelt!
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