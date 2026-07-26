„Philanthropie bedeutet die Liebe zum Menschen“

1000 gemeinnützige Stiftungen und Fonds

Ein weiterer Unterstützer der Initiative, der Philanthrop Siegfried Stepke meint: „Für mich bedeutet das vor allem, Menschen und Projekte zu unterstützen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten.“ Günther Lutschinger vom Verband für gemeinnütziges Stiften erklärt: „Heute stehen rund 1000 gemeinnützige Stiftungen und Fonds im Einsatz für das Gemeinwohl Sie tragen rund zwölf Prozent zum österreichischen Spendenaufkommen bei.