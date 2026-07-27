Wenn zwar das Geld, aber kein freier Platz da ist

Paradoxe Situation für Selbstzahler

„Da mein Vater ein zu hohes monatliches Einkommen hat, müssen wir selbst bei diversen Heimen anfragen, ob ein Platz für Selbstzahler frei ist“, so der Sohn weiter. Bisher sei es nicht gelungen, einen solchen Platz zu finden. Denn der mehr als überwiegende Teil der Plätze sei eben für Nicht-Selbstzahler vorgesehen.