„Darf der Bürgermeister das überhaupt genehmigen?“

„Da fragt man sich, in welchem Universum derjenige lebt“, so der Anrainer weiter. „Wir alle fragen uns, ob der Bürgermeister so etwas überhaupt genehmigen darf. Von anderen Veranstaltungen weiß ich, dass es oft rigorose Auflagen gibt und ab 22 Uhr alles abgedreht werden muss.“