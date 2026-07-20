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Eis für immer abgetaut

Eishockey-Klub musste sich neue Heimstätte suchen

Niederösterreich
20.07.2026 18:30
Erinnerung an frühere Tage: Seit 1972 war der UEC im Mödlinger Stadtbad „zu Hause“.
Erinnerung an frühere Tage: Seit 1972 war der UEC im Mödlinger Stadtbad „zu Hause“.(Bild: Stefan Gergely)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Der UEC „The Dragons“ kehrte Mödling jetzt den Rücken. Der Nachwuchs jagt künftig in Bruck an der Leitha dem Puck nach.

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Der Wirbel um die Zukunft des Mödlinger Eislaufplatzes hielt die Stadt monatelang in Atem. Letztlich ist es sich finanziell nicht ausgegangen, die veraltete Anlage im Stadtbad zu erhalten.

  Eine der Folgen: Der UEC „The Dragons“ Mödling stand ohne Spielstätte da. Doch das hat nun ein Ende. Der traditionsreiche Eishockey-Verein übersiedelt mit Sack und Pack nach Bruck an der Leitha. „Der Abschied von Mödling fällt uns nicht leicht“, betont Obmann Christoph Seemann-Hamm: „Aber die Entscheidung der Stadt, den Eislaufplatz dauerhaft zu schließen, machte den Umzug unausweichlich.“

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Politisches Geplänkel
Das bedauert auch Sportstadtrat Harald Thau. Der Freiheitliche schiebt den Schwarzen Peter freilich der rot-grünen Rathauskoalition zu: „Es gibt ideologisch getriebene Verkehrsprojekte, aber für Nachwuchssport ist kein Geld da.“ Er wolle jedenfalls weiterhin für den Erhalt eines Eislaufplatzes in Mödling kämpfen, versichert Thau.

Zitat Icon

Dass der Verein Mödling verlässt, ist ein herber Verlust. Das zeigt, wo die Prioritäten der Stadtregierung liegen.

Harald Thau (FPÖ) Sportstadtrat von Mödling

Bild: FPÖ NÖ

Kein Weg zurück?
Die Übersiedlung nach Bruck an der Leitha bringt zwar auch für die „Dragons“ Mehrkosten von mehr als 90.000 Euro. „Die bewältigen wir aber dank Unterstützung von Eltern und Förderern“, sagt Obmann Seemann-Hamm. Der Vorteil: Die Eishockeyspieler haben erstmals die Möglichkeit einer kompletten Hallensaison. Eine Rückkehr nach Mödling ist daher „aktuell kein Thema“.

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