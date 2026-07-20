Eishockey-Klub musste sich neue Heimstätte suchen

Kein Weg zurück?

Die Übersiedlung nach Bruck an der Leitha bringt zwar auch für die „Dragons“ Mehrkosten von mehr als 90.000 Euro. „Die bewältigen wir aber dank Unterstützung von Eltern und Förderern“, sagt Obmann Seemann-Hamm. Der Vorteil: Die Eishockeyspieler haben erstmals die Möglichkeit einer kompletten Hallensaison. Eine Rückkehr nach Mödling ist daher „aktuell kein Thema“.