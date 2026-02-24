Konflikt um den Mödlinger Eislaufplatz wird heißer

Das Geld ist knapp, der Betrieb teuer. Daher droht dem Eislaufplatz im Mödlinger Stadtbad nach dieser Saison das Aus. Doch 8000 Bürgerinnen und Bürger fordern mittlerweile mit ihrer Unterschrift den Erhalt der Eisfläche in Mödling. Nach einem Gespräch zwischen Aktivisten und Stadtführung wird der Ton rauer.
Veraltet und desolat ist die Technik für den Eislaufplatz im Mödlinger Stadtbad. Geld für Investitionen fehlt – daher hat die Stadt das Ende des Kufenspaßes angekündigt. Eine Bürgerinitiative macht dagegen mobil. 8000 Mitstreiter unterstützen bereits deren Petition „Eis in der Stadt Mödling“.
Vorwürfe gegen Stadt
Nun trafen sich Katrin Pürer, Gründerin der Initiative, und Bürgermeisterin Silvia Drechsler zum Gespräch. Doch statt Entspannung gibt’s verhärtete Fronten. Dass Drechsler die Initiative aufforderte, bei Nachbargemeinden für ein regionales Eishallenprojekt zu werben, sieht Pürer als „Rollenmissbrauch“. Es sei nicht Aufgabe engagierter Bürger, die Finanzierung kommunaler Infrastruktur sicherzustellen: „Wir sind Sprachrohr der Bevölkerung, nicht Ersatz für politische Führung!“ Pürer ortet in Mödling eine „verfehlte Stadtentwicklung“.
Zusammenarbeit erschwert
Überrascht vom harschen Ton zeigt sich SPÖ-Klubobmann Stephan Schimanowa. Er wirft der Initiative vor, die Stadt schlechtzureden: „Diese Vorgangsweise erschwert eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Allerdings wolle man Bereitschaft für Lösungen zeigen. In der Gemeinderatssitzung am Freitag wurde der Stadtbadleiter beauftragt, zügig Möglichkeiten zum Erhalt der Eisfläche zu suchen. Drechsler: „Wenn es tragfähige Konzepte gibt, werden sie präsentiert.“
