Konflikt um den Mödlinger Eislaufplatz wird heißer

Vorwürfe gegen Stadt

Nun trafen sich Katrin Pürer, Gründerin der Initiative, und Bürgermeisterin Silvia Drechsler zum Gespräch. Doch statt Entspannung gibt’s verhärtete Fronten. Dass Drechsler die Initiative aufforderte, bei Nachbargemeinden für ein regionales Eishallenprojekt zu werben, sieht Pürer als „Rollenmissbrauch“. Es sei nicht Aufgabe engagierter Bürger, die Finanzierung kommunaler Infrastruktur sicherzustellen: „Wir sind Sprachrohr der Bevölkerung, nicht Ersatz für politische Führung!“ Pürer ortet in Mödling eine „verfehlte Stadtentwicklung“.